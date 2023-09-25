В оккупированном Севастополе говорят об очередном громком взрыве

Во временно оккупированном Севастополе снова прогремел взрыв. Это произошло в ночь на 25 сентября, буквально через несколько часов после заявлений российских захватчиков о работе ПВО в этом городе из-за якобы атаки беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Крымский ветер ".

По словам местных жителей, взрыв в Севастополе был достаточно мощным, и его слышали также и в других населенных пунктах - в частности в Бахчисарае.

Также в паблике был опубликован скрин обсуждения инцидента между пользователями сети. Взрыв был слышен около 01:45.

В сети обсуждают ночной взрыв в Севастополе (скрин t.me/Crimeanwind)

Представители оккупационной "администрации" никак не комментируют произошедшее. Официальной информации об очередном взрыве в Севастополе пока нет.

Взрывы в Севастополе

Отметим, что перед этим сообщалось о якобы атаке БПЛА поздно вечером в воскресенье в Севастополе. Также в сети рассказывали о работе систем противовоздушной обороны.

Напомним, что в последнее время в Севастополе, а также в других городах оккупированного Крыма, звучат взрывы практически каждый день.

Так, перед этим, 22 сентября, по штабу Черноморского флота РФ был нанесен ракетный удар. Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные. А руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки на штаб ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16 - среди них российские генералы.

Также сообщалось, что 14 сентября взрывы прогремели в Евпатории - там была уничтожена система С-400 "Триумф", которая стоит 1,2 млрд долларов.