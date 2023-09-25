В оккупированном Севастополе говорят об очередном громком взрыве
Во временно оккупированном Севастополе снова прогремел взрыв. Это произошло в ночь на 25 сентября, буквально через несколько часов после заявлений российских захватчиков о работе ПВО в этом городе из-за якобы атаки беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
По словам местных жителей, взрыв в Севастополе был достаточно мощным, и его слышали также и в других населенных пунктах - в частности в Бахчисарае.
Также в паблике был опубликован скрин обсуждения инцидента между пользователями сети. Взрыв был слышен около 01:45.
В сети обсуждают ночной взрыв в Севастополе (скрин t.me/Crimeanwind)
Представители оккупационной "администрации" никак не комментируют произошедшее. Официальной информации об очередном взрыве в Севастополе пока нет.
Взрывы в Севастополе
Отметим, что перед этим сообщалось о якобы атаке БПЛА поздно вечером в воскресенье в Севастополе. Также в сети рассказывали о работе систем противовоздушной обороны.
Напомним, что в последнее время в Севастополе, а также в других городах оккупированного Крыма, звучат взрывы практически каждый день.
Так, перед этим, 22 сентября, по штабу Черноморского флота РФ был нанесен ракетный удар. Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные. А руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки на штаб ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16 - среди них российские генералы.
Также сообщалось, что 14 сентября взрывы прогремели в Евпатории - там была уничтожена система С-400 "Триумф", которая стоит 1,2 млрд долларов.
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