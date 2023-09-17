В оккупированном Мелитополе начались проблемы с доступом к WhatsApp, - мэр

В оккупированном Мелитополе начались проблемы с доступом к мессенджеру WhatsApp. На проблемы с приложением жалуются жители оккупированного города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Со вчерашнего дня жители в оккупации не могут нормально пользоваться WhatsApp. Позвонить родным и близким на подконтрольную территорию Украины невозможно. Некоторые не могут отправить и получить СМС или вообще войти в программу", - рассказал мэр города.

Как отметил Федоров, доступ к приложению блокируют россияне, которые еще раз показывают настоящее лицо террора.

"То, что не удается подслушать или подсмотреть, блокируют", – резюмировал он.

Ситуация в Мелитополе

Российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Мелитополь находится в оккупации, но время от времени в городе слышат "прилеты" по базам российских войск.

Также напомним, что украинские военные ведут наступательные действия в Запорожской области. Бои идут в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.

В частности, недавно украинские войска освободили населенный пункт Роботино и продолжают наступление в сторону Токмака, который находится на пути в Мелитополь.

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