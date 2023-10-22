Оккупанты утром обстреляли дома в Купянске: двое детей тяжело ранены

Российская армия утром 22 октября атаковала Купянск Харьковской области. Тяжелые ранения получили три человека, среди них двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Сегодня около 7:00 утра враг обстрелял г. Купянск. Есть попадание в жилые дома, получили ранения 3 человека", - сообщил он.

Девочка 15 лет и 63-летняя женщина получили тяжелые ранения. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Парень 17 лет был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Удар по "Новой почте" в Харьковской области

Накануне поздно вечером 21 октября россияне ударили ракетой по терминалу "Новой почты" в селе Коротыч Харьковской области. В результате атаки здание было почти разрушено.

Позже местные власти уточнили, что ранения получили 16 человек, шесть человек погибли.