Оккупанты ночью ударили "Шахедами" по Сумской области, есть разрушения
Ночью россияне атаковали ряд общин Сумской области беспилотниками "Шахед". Никто из гражданских не пострадал, но есть разрушения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.
"Ночью и утром враг совершил 9 ударов, зафиксировано 54 взрыва. Обстрелы потерпели Николаевская, Шосткинская, Свесская, Середино-Будская, Юнаковская общины", - пишет пресс-служба.
Середино-будская община
На территории общины прогремели 6 взрывов, враг бил минометами. Также россияне ударили "Шахедом", в результате чего повреждения получили здание агрофирмы, помещения мастерской и два частных автомобиля.
Свеское общество
Оккупанты сбросили одну мину на территорию общины.
Николаевская община
Зафиксированы удары "Шахедами", четыре взрыва. Повреждения получили нежилые помещения. Также был обстрел из РСЗО - 13 взрывов.
Шосткинская община
Осуществлены обстрелы "Шахедами", три взрыва. Повреждена территория городского парка.
Краснопольское общество
Россияне обстреляли гранатометом, зафиксировано 20 взрывов.
Юношеская община
Враг сбросил 6 мин на территорию общины
В частности, один "Шахед" был сбит нашей ПВО.
Ситуация в Сумской области
Весной 2022 года украинские воины деоккупировали все захваченные территории Сумской области, которые враг оккупировал еще в начале полномасштабного вторжения.
После этого россияне регулярно обстреливают регион из-за его близости к границе. При ударах враг постоянно использует минометы и артиллерийское оружие. Также на регион неоднократно сбрасывали авиабомбы.
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