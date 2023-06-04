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Оккупанты ночью ударили "Шахедами" по Сумской области, есть разрушения

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Воскресенье 04 июня 2023 11:24
Оккупанты ночью ударили "Шахедами" по Сумской области, есть разрушения Фото: оккупанты ночью ударили "Шахедами" по Сумской области, есть разрушения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью россияне атаковали ряд общин Сумской области беспилотниками "Шахед". Никто из гражданских не пострадал, но есть разрушения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

"Ночью и утром враг совершил 9 ударов, зафиксировано 54 взрыва. Обстрелы потерпели Николаевская, Шосткинская, Свесская, Середино-Будская, Юнаковская общины", - пишет пресс-служба.

Середино-будская община

На территории общины прогремели 6 взрывов, враг бил минометами. Также россияне ударили "Шахедом", в результате чего повреждения получили здание агрофирмы, помещения мастерской и два частных автомобиля.

Свеское общество

Оккупанты сбросили одну мину на территорию общины.

Николаевская община

Зафиксированы удары "Шахедами", четыре взрыва. Повреждения получили нежилые помещения. Также был обстрел из РСЗО - 13 взрывов.

Шосткинская община

Осуществлены обстрелы "Шахедами", три взрыва. Повреждена территория городского парка.

Краснопольское общество

Россияне обстреляли гранатометом, зафиксировано 20 взрывов.

Юношеская община

Враг сбросил 6 мин на территорию общины

В частности, один "Шахед" был сбит нашей ПВО.

Ситуация в Сумской области

Весной 2022 года украинские воины деоккупировали все захваченные территории Сумской области, которые враг оккупировал еще в начале полномасштабного вторжения.

После этого россияне регулярно обстреливают регион из-за его близости к границе. При ударах враг постоянно использует минометы и артиллерийское оружие. Также на регион неоднократно сбрасывали авиабомбы.

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