Оккупанты превратили завод "Титан" в Крыму в воинскую часть, ситуация тяжелая

Ситуация на химическом заводе "Титан" в крымском Армянске тяжелая. Оккупанты превратили территорию предприятия в воинскую часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал "Атеш".

"РФ фактически превратила завод в воинскую часть: на территории стоят системы ПВО, размещены значительные силы Росгвардии, все полностью заминировано", - говорится в сообщении.

Кроме того, работников "Титана" массово увольняют, производство практически остановлено.

"Рашисты намерены сделать из химического предприятия "Титан" оборонную позицию", - отмечают в Telegram-канале.

Ситуация на заводе "Титан"

Завод "Титан" расположен в Армянске в аннексированном Крыму. В ночь на 24 августа 2018 года на заводе "Титан", занимающимся производством оксида титана, произошло экологическое ЧП с выбросом опасных веществ.

О том, что россияне начали минировать химзавод стало известно в конце мая. В ГУР уточняли, что в результате взрыва аммиачное облако распространится через полчаса и накроет близлежащие районы, а зона поражения может добраться и до других стран, в частности Турции, Румынии, Молдовы. Подробнее о вероятности подрыва "Титана" - читайте в материале РБК-Украина.