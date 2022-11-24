Оккупанты обстреляли три громады Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Россияне в течение 23 ноября нанесли несколько ударов по Сумской области. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Враг обстрелял Середино-Будскую, Хотинскую и Юнаковскую громады", - отметил чиновник. Живицкий рассказал о последствиях: По Середино-Будской громаде россияне избивали из САУ 120 мм калибра. Было 15 "прилетов" на пограничные. Из-за обстрелов повреждены два частных дома, хозяйственная постройка и забор.

Хотинскую громаду оккупанты обстреляли из артиллерии - 5 "прилетов". Без разрушений.

По Юнаковской громаде с территории РФ было 5 "прилетов" из артиллерии. Без пострадавших. "В настоящее время никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумщины нет", - добавил глава ОВА.