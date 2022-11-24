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Оккупанты обстреляли три громады Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

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Четверг 24 ноября 2022 02:25
Оккупанты обстреляли три громады Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях Фото: Оккупанты обстреляли три громады Сумской области (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Олег Васкив

Россияне в течение 23 ноября нанесли несколько ударов по Сумской области. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Враг обстрелял Середино-Будскую, Хотинскую и Юнаковскую громады", - отметил чиновник.

Живицкий рассказал о последствиях:

  • По Середино-Будской громаде россияне избивали из САУ 120 мм калибра. Было 15 "прилетов" на пограничные. Из-за обстрелов повреждены два частных дома, хозяйственная постройка и забор.
  • Хотинскую громаду оккупанты обстреляли из артиллерии - 5 "прилетов". Без разрушений.
  • По Юнаковской громаде с территории РФ было 5 "прилетов" из артиллерии. Без пострадавших.

"В настоящее время никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумщины нет", - добавил глава ОВА.

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