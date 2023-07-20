Оккупанты обстреляли село в Харьковской области: есть разрушения и раненые

Российские войска сегодня, 20 июля, обстреляли село в Богодуховском районе Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской ОВА .

"Российские оккупанты продолжают террор мирного населения Харьковской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 15:10 россияне из артиллерии обстреляли село Петровка Богодуховского района. В результате вражеского удара получили ранения двое мужчин 1954 и 1970 годов рождения.

Фото: Последствия обстрела (t.me/kharkivoda)

"Повреждены двухэтажный многоквартирный дом и административное здание. По состоянию на сейчас в населенном пункте из-за обстрела отсутствует электроснабжение", - добавили в ОВА.

Обстрелы Харькова и области

Российские войска постоянно обстреливают Харьков и область. Сегодня российская армия обстреляла Волчанск Харьковской области. В результате атаки погиб мужчина.

Также сегодня российские войска из танка обстреляли пгт Казачья Лопань в Харьковской области. В результате этого погиб местный житель.