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Оккупанты обучают военных РФ управлять беспилотниками в "университете" Севастополя, - ЦНС

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Воскресенье 13 августа 2023 17:44
Оккупанты обучают военных РФ управлять беспилотниками в "университете" Севастополя, - ЦНС Фото: Оккупанты учат военных РФ руководить беспилотниками в "университете" Севастополя (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Оккупанты в Крыму открыли на базе одного из университетов Севастополя курсы по управлению беспилотниками. На них обучаются военные российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

"Оккупанты открыли курсы обучения оперирования боевыми беспилотниками в "Севастопольском государственном университете". Университет создали в 2014 году на базе захваченных учебных заведений Севастополя", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате реорганизации учебных заведений гражданские объекты стали военными, как и все к чему прикладывается РФ.

"В "гражданском вузе" проходят военные курсы для солдат армии РФ, что делает "университет" законной военной целью", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Крыму российские захватчики провели обучение для спасателей по работе в условиях техногенной катастрофы с выбросом химических веществ.

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