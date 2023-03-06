Оккупанты хотят обокрасть уникальный атомный центр в Энергодаре при отступлении, - ЗАЭС

Российские оккупанты уже планируют отход из Энергодара и собираются в случае отступления обворовать Запорожскую атомную электростанцию. Речь идет об оборудовании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЗАЭС.

Жители Энергодара отмечают, что внимание россиян привлек Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала "Энергоатома", созданный на базе учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС.

"Это уникальный объект, где атомщики из многих стран мира на полномасштабных моделях оборудования получают редкие практические навыки, необходимые для их эксплуатации и ремонта на атомных электростанциях", - говорится в сообщении.

Россияне, приехавшие в Энергодар как "специалисты атомной отрасли", составили списки оборудования, которое собираются "демонтировать" с атомной станции в случае отступления.

Средства в создание учебного центра инвестировал "Энергоатом" (500 млн гривен) и Евросоюз (почти 13 млн евро).

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина была в шаге от катастрофы, как на Фукусиме, из-за захвата россиянами Запорожской АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.