"Оккупантам должны понравиться". Украинские разведчики получили современные БТР "Дозор-Б"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОВА и ГУР .

"Переданные начальником Харьковской ОВА Олегом Синегубовым и местными депутатами броневики "Дозор-Б" - очередное и важное усиление для подразделений активных действий ГУР МО Украины, выполняющих задачи на линии боевого столкновения с российскими оккупантами", - отметили в ГУР.

Как сообщается, "Дозор-Б" вмещает группу до 11 военнослужащих - командир боевой машины, водитель, стрелок и до 8 вооруженных десантников.

Боевые модули броневиков оснащены, в частности, 12,7 мм установкой и 30 мм автоматическим гранатометом.

Машина имеет установленные видеокамеры и тепловизионную оптику, что позволяет обнаруживать противника и вести цельный огонь круглосуточно. В целях передвижения в темное время для водителя предусмотрен прибор ночного видения.



Броня держит шар калибра 7,62 мм. Днище боевой машины имеет улучшенную противоминную защиту.

"Презентовали результаты нашей предварительной встречи с начальником ГУР МО Украины Кириллом Будановым. Не обо всех преимуществах автомобиля можем говорить, но российским оккупантам они должны "понравиться". В частности, броня: защита от мин, огня из стрелкового оружия и прочее" - отметил Синегубов.

Фото: украинские разведчики получили два современных БТР "Дозор-Б" (gur.gov.ua)