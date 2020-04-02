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Близько 4 млн працівників у Франції перевели на скорочений графік

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 15:29
Близько 4 млн працівників у Франції перевели на скорочений графік
Ілюстративне фото працівниця фабрики (kmu.gov.ua)

Держава компенсує бізнесу кошти для зарплат розміром до 6927 євро

Задля підтримки бізнесу, який переживає кризу через поширення коронавірусу у Франції, за державною програмою підтримки близько 4 мільйонів працівників перевели на неповну зайнятість. Про це повідомляє Le Figaro.

Як повідомляється, уряд країни запровадив механізм неповної зайнятості, щоб допомогти бізнесу пережити кризу, яка утворилась через пандемію. За цим механізмом люди отримуватимуть 70% своєї стандартної заробітної плати, а держава компенсує бізнесу кошти для зарплат розміром до 6927 євро.

Так, зараз вже один з п'яти найманих працівників у Франції працюють на підприємствах чи у компаніях приватного сектору за скороченим графіком.

Як зазначається, зараз у Франції 337 тисяч роботодавців подали заяви на 3,6 млн. своїх працівників, переважною більшістю є підприємства малого бізнесу.

Нагадаємо, у Франції за добу зафіксовано 509 летальних випадків від коронавірусу COVID-19. Загалом у Франції кількість жертв коронавірусу становить 4032 людини. Кількість інфікованих зросла до 56 989 осіб, 6017 осіб перебувають у тяжкому стані.

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