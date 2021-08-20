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Окупований Крим накрила потужна злива

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Сімферополь, П'ятниця 20 серпня 2021 08:43
Окупований Крим накрила потужна злива Фото: Крим накрила злива (twitter.com/krymrealii)
Автор: Анастасія Рокитна

Вулиці окупованого Криму залило водою. За кілька годин випало більше місячної норми опадів для цього регіону в цей час року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Кримінформ".

За дві години на місто Сімферополь випало 57 мм опадів, що перевищує серпневу норму на 30%. Злива почалася вдень. Незадовго до цього синоптики оголосили про штормове попередження.

Крім дощу, на півострові також був град. При цьому деякі вулиці затопило так, що рівень води знаходився приблизно по пояс.

Через зливу літаки, що летіли до Сімферополя, змушені були відправитися на запасний аеродром в Анапу.

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