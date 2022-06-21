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В окупованому Криму війська РФ сформували ешелон з катерами: форсуватимуть водні перешкоди

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Джанкой, Вівторок 21 червня 2022 10:07
В окупованому Криму війська РФ сформували ешелон з катерами: форсуватимуть водні перешкоди Фото: у Криму війська РФ сформували ешелон з катерами (t me nexta live)
Автор: Валерія Поліщук

На залізничній станції Джанкой, яка знаходиться в тимчасово окупованому Криму, російські військові сформували ешелон з катерами. Вони будуть відправлені на материкову Україну для застосування у форсуванні водних перешкод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря Одеської ОВВА Сергія Братчука в Telegram.

За його словами, на залізничних платформах були помічені два катери БМК-15, ще два БМК-130 і один катер БМК-т.

Крім того, в Джанкой прибув залізничний ешелон з 50 цистернами ПММ.

Раніше повідомлялося, що окупанти до Мелітополя доставили застарілі радянські танки Т-62, які зняли з консервації.

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