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Окупанти знищили вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців

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Маріуполь, Четвер 16 червня 2022 00:42
Окупанти знищили вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців Фото: окупанти знищили вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців (t.me/andriyshTime)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти ракетним ударом знищили вагон з гуманітарною допомогою для жителів Донецької області, в тому числі маріупольців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Їжу для постраждалих жителів відправила міжнародна гуманітарна організація.

"Спочатку росіяни знищили Маріуполь і його жителів. Зараз російська ракета потрапила у вагон з гуманітарною допомогою World Central The Kitchen, яка повинна була годувати Донецьку область і тепер вплине на маріупольців по центрах "Я - Маріуполь", - написав він.

Нагадаємо, окупанти зменшили гуманітарну допомогу маріупольцям, щоб змусити їх йти на роботу в комунальну сферу.

Крім цього, загарбники почали будувати "модульні будинки" для бездомних маріупольців. Міськрада зазначає, що окупанти розташовують їх поруч з лінією оборони і можуть використовувати жителів як "живий щит".

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