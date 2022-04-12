Окупанти намагаються закріпитися на адмінкордонах Херсонської області, - зведення Генштабу

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку на фронтах на початок 48-ї доби протистояння захисників України російському військовому вторгненню, та поінформували про спроби окупантів закріпитися у Херсонській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не здійснював, зміни в положенні та діях підрозділів противника тут не зафіксовані.

На Сіверському напрямку війська РФ завершують передислокацію окремих підрозділів до східної операційної зони. Триває переміщення підрозділів 41 загальновійськової армії Центрального військового округу в певні райони в російських Бєлгородській і Воронезькій областях.

На Слобожанському напрямку війська противника продовжують часткове блокування Харкова. У районі Ізюму рашисти ведуть бойові дії силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армії. Також противник проводить повітряну розвідку для виявлення позицій підрозділів українських військ і визначення маршрутів їх висунення.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти ведуть бойові дії та утримують певні рубежі силами зі складу Південного військового округу. Ворог здійснює переміщення додаткових підрозділів, щоб вести бої на території України.

"Виявлено ознаки посилення системи протиповітряної оборони в районах населених пунктів Мелітополь та Іловайськ.

Імовірно, в подальшому противник намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, оволодіти Попасною та вести наступ у напрямку на Курахове з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області", - зазначили в Генштабі.

На Південнобузькому напрямку противник утримує певні рубежі силами підрозділів зі складу Південного військового округу. Проводить поповнення регулярних втрат в живій силі та техніці. Також окупанти намагаються забезпечити живучість своїх пунктів управління. Війська РФ не залишають спроб закріпитися на адміністративних кордонах Херсонської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів ворожі корабельні угруповання продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, розвідки, вогневої підтримки сухопутних підрозділів.

Загроза ворожих ракетних обстрілів зберігається.

Військові ЗСУ на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбили 6 атак противника, знищивши 4 танки, 5 одиниць броньованої, 26 одиниць автомобільної техніки та 8 артилерійських систем. Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за минулий день уразили 7 повітряних цілей: 1 літак, 2 вертольоти і 4 безпілотники.

Російські окупанти на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської області використовують для розміщення техніки та живої сили приміщення аграрних підприємств, об'єкти енергетичної та соціальної інфраструктури, центральні райони населених пунктів.

Противник намагається завершити перегрупування і переміщення підрозділів в райони зосередження в російських Бєлгородській і Воронезькій областях, перебазування своєї авіації на аеродроми в безпосередній близькості від східних кордонів України.