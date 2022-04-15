Окупанти не припиняють обстріли Кремінної, є загиблий і поранені
Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Російські окупанти з учорашнього вечора ведуть обстріли Кремінної. В результаті загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.
"Росіяни відкрили вогонь по місту з важкого озброєння. Обстріли не вщухали всю ніч, тривають досі. Небезпечно на всій території населеного пункту. Осколкові поранення отримали п'ятеро місцевих жителів. Одна літня особа загинула", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ООН закликає організувати безпечний коридор для мирних жителів Маріуполя.
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