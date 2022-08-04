Окупанти накрили Дніпропетровську область "Градами" і "Ураганами": які райони постраждали

Під ворожий удар потрапили два райони Дніпропетровської області Нікопольський та Криворізький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Російські війська двічі обстріляли Нікополь. На житлові квартали прилетіли 60 снарядів з "Градів". Попередньо ніхто не постраждав.

"Один будинок знищений, майже 50 - пошкоджені, ворог зачепив і три десятки господарських споруд. На двох приватних подвір'ях сталося загоряння. Полум'я рятувальники приборкали", - йдеться в повідомленні.

Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей.

У місті перебито дві лінії електропередачі. Без світла залишилися понад 3 тисячі жителів Нікополя. На місці працюють аварійні бригади електриків.

У Криворізькому районі ворог накрив "Ураганами" Карповську та Широківську громади.

"В Широкому є руйнування житла. Поранена 44-річна жінка. Їй надали допомогу - лікується вдома", - розповів Резніченко.

Нагадаємо, вночі 3 серпня росіяни вдарили по Криворізькому району. Унаслідок обстрілу була пошкоджена лінія електропередач.

У ніч проти 2 серпня окупанти обстріляли Синельниківський та Криворізький райони.

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