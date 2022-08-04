ua ru
Чт, 04 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти накрили Дніпропетровську область "Градами" і "Ураганами": які райони постраждали

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Четвер 04 серпня 2022 08:00
Окупанти накрили Дніпропетровську область "Градами" і "Ураганами": які райони постраждали Фото: росіяни обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Артур Родивилов

Під ворожий удар потрапили два райони Дніпропетровської області Нікопольський та Криворізький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Російські війська двічі обстріляли Нікополь. На житлові квартали прилетіли 60 снарядів з "Градів". Попередньо ніхто не постраждав.
Окупанти накрили Дніпропетровську область &quot;Градами&quot; і &quot;Ураганами&quot;: які райони постраждали

"Один будинок знищений, майже 50 - пошкоджені, ворог зачепив і три десятки господарських споруд. На двох приватних подвір'ях сталося загоряння. Полум'я рятувальники приборкали", - йдеться в повідомленні.

Окупанти накрили Дніпропетровську область &quot;Градами&quot; і &quot;Ураганами&quot;: які райони постраждали

Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей.

Окупанти накрили Дніпропетровську область &quot;Градами&quot; і &quot;Ураганами&quot;: які райони постраждали

У місті перебито дві лінії електропередачі. Без світла залишилися понад 3 тисячі жителів Нікополя. На місці працюють аварійні бригади електриків.

У Криворізькому районі ворог накрив "Ураганами" Карповську та Широківську громади.

"В Широкому є руйнування житла. Поранена 44-річна жінка. Їй надали допомогу - лікується вдома", - розповів Резніченко.

Нагадаємо, вночі 3 серпня росіяни вдарили по Криворізькому району. Унаслідок обстрілу була пошкоджена лінія електропередач.

У ніч проти 2 серпня окупанти обстріляли Синельниківський та Криворізький райони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область
NEWS
Карта війни в Україні від британської розвідки: ситуація на фронтах на 3 серпня
Карта війни в Україні від британської розвідки: ситуація на фронтах на 3 серпня
DAILY
Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром
Уляна Безпалько, Владислав Красінський Навіщо Росія стягує війська на південь України і чому їм загрожує розгром