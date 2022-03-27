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Окупанти можуть пошкодити ізоляційні споруди ЧАЕС через старі боєприпаси, - ЗСУ

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Неділя 27 березня 2022 19:16
Окупанти можуть пошкодити ізоляційні споруди ЧАЕС через старі боєприпаси, - ЗСУ Фото: окупанти можуть пошкодити ізоляційні споруди ЧАЕС через старі боєприпаси (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російським військовим дозволили застосовувати старі й некондиційні боєприпаси, які можуть детонувати навіть під час завантаження або ж транспортування. Це загрожує руйнування ізоляційних споруд над четвертим блоком ЧАЕС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

"Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, але й інших країн Європи. Окупаційні війська РФ ігнорують загрози та застереження та продовжують транспортувати і зберігати значну кількість боєприпасів в безпосередній близькості від атомної станції", - пише пресслужба.

Російські окупанти щодня транспортують десятки тон реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії й мінометних боєприпасів через коридор, який проходить через Прип’ять та розташований поруч з ізоляційними спорудами. Зберігання цих боєприпасів здійснюється в сусідньому місті, яке також розташоване недалеко від АЕС.

"За наявною інформацією, російські окупаційні війська дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси", - додає пресслужба.

Дані боєприпаси мають ризик детонації під час завантаження або ж транспортування.

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