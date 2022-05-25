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Окупанти в Мелітополі відключили мобільний зв'язок, - Запорізька ОВА

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Мелітополь, Середа 25 травня 2022 06:39
Окупанти в Мелітополі відключили мобільний зв'язок, - Запорізька ОВА Вулиці Мелітополя (Фото: mv.org.ua)
Автор: Константин Широкун

У Мелітополі, згідно з повідомленнями місцевих, ворог відключив стільниковий зв'язок, зокрема, через передислокацію військової техніки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОВА.

Зазначається, протягом останньої доби по проспекту Мелітополя велика колона військової техніки пішла на херсонський напрямок. Крім того, окупанти встановили в місті додатковий блокпост: виставили автоматників, військові машини та вибірково перевіряють авто.

Нагадавши, в тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів. Кількість постраждалих і загиблих уточнюється.

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