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Окупанти масово обстріляли з важкого озброєння декілька сіл Дніпропетровської області

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Дніпропетровська область, Вівторок 19 квітня 2022 08:31
Окупанти масово обстріляли з важкого озброєння декілька сіл Дніпропетровської області Фото: у Дніпропетровській області окупанти обстріляли села (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської області. Ворожі сили застосували важке озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голова ВРА Кривого Рогу Олександра Вілкула та очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Окупанти атакували села Криворізького району, а саме Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка та інші.

Ворог застосував проти мирного населення реактивні системи залпового вогню "Град" та ствольну артилерію. Обійшлося без жертв та постраждалих.

"Ніч була тривожною. Окупанти знову обстріляли з Градів Зеленодольську громаду. Є руйнування будинків. Людей не зачепило", - зазначив голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, у Кремінній російські війська за добу зруйнували 6 житлових будинків.

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