Окупанти на Харківщині викрали ще одного сільського голову
Фото: Олег Синєгубов (2day.kh.ua)
Російські окупанти викрали ще одного сільського голову в Харківській області. Цього разу - сільського голову Циркунів Миколу Сікаленка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
За його словами, Сікаленка викрали прямо з власного будинку і вивезли в напрямку Липців.
"Спільно з правоохоронцями з'ясовуємо всі обставини і робимо все, щоб знайти і повернути Миколу Сікаленка", - зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, кілька днів тому росіяни викрали голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка, але його вдалося звільнити.
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