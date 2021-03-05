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Окупанти на Донбасі активізували набір бойовиків до своєї "армії"

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 05 березня 2021 14:59
Окупанти на Донбасі активізували набір бойовиків до своєї "армії" Фото: бойовики на Донбасі (Scott Olson/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Окупаційна влада в окремих районах Донецькій і Луганській областях активізувала пропаганду військової служби. Також проводиться набір нових бойовиків до незаконних збройних формувань.

Про це на брифінгу заявила речник Міністерства оборона Марія Сальник.

За інформацією Головного управління розвідки, окупанти з кінця лютого активізували пропаганду серед місцевого населення. Зокрема, в громадських місцях, на зупинках транспорту та біля адміністративних, освітніх та медичних установ все більше розміщують інформацію, яка спрямована на героїзацію російсько-окупаційних військ.

Крім того, у місцевих ЗМІ, на платформах соціальних мереж і месенджерах зросла інтенсивність агітації про проходження військової служби в рядах окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі Мар'їнки Донецькі області в результаті обстрілу отримав поранення боєць Збройних сил України.

Сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що залучення США до роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання на Донбасі не стоїть на порядку денному.

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