Окупанти на Донбасі активізували набір бойовиків до своєї "армії"

Окупаційна влада в окремих районах Донецькій і Луганській областях активізувала пропаганду військової служби. Також проводиться набір нових бойовиків до незаконних збройних формувань.

Про це на брифінгу заявила речник Міністерства оборона Марія Сальник.

За інформацією Головного управління розвідки, окупанти з кінця лютого активізували пропаганду серед місцевого населення. Зокрема, в громадських місцях, на зупинках транспорту та біля адміністративних, освітніх та медичних установ все більше розміщують інформацію, яка спрямована на героїзацію російсько-окупаційних військ.

Крім того, у місцевих ЗМІ, на платформах соціальних мереж і месенджерах зросла інтенсивність агітації про проходження військової служби в рядах окупантів.