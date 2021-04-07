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Обмеження комісії за еквайринг призведе до згортання мережі безготівкових розрахунків, - Коробкова

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 21:22
Обмеження комісії за еквайринг призведе до згортання мережі безготівкових розрахунків, - Коробкова Фото: Олена Коробкова (facebook.com / ekorobkova1)
Автор: РБК-Україна

Банківська спільнота побоюється, що законодавче регулювання розміру інтерчейндж і комісії за еквайринг зумовить значне уповільнення розвитку cashless-економіки та згортання мережі безготівкових розрахунків в Україні.

Про це заявила виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова у Facebook.

Ідеться про законопроекти №4178, №4178-1, №4364 зареєстровані у Верховній раді, що передбачають регулювання розміру інтерчейндж і комісії за еквайринг.

За словами Коробкової, така комісія компенсує частину витрат банку-емітента на випуск, обслуговування карток, розвиток відповідної інфраструктури та безпеку платежів.

Це – банківська картка, якою ви звикли користуватися. Така ж, імовірно, є у вас «у телефоні». Зручно, швидко, сучасно,...

Posted by Elena Korobkova on Wednesday, April 7, 2021

Завдяки цьому клієнти можуть безкоштовно отримати картку та користуватися нею. Також, як зазначається у повідомленні, внаслідок доходу від інтерчейндж банки фінансують різні програми лояльності. Наприклад, кешбеки чи так звані пільгові періоди користування кредитними коштами на картці.

Якщо Верховна рада підтримає відповідні зміни щодо держрегулювання комісій, за словами Коробкової, досить імовірний сценарій, що банки будуть змушені відмовитися від програм лояльності та згортати мережу POS-терміналів.

Своєю чергою, банківська спільнота готова добровільно поступово зменшувати комісію інтерчейндж в Україні. Пропонується, що з липня 2021 року її розмір не перевищуватиме 1,20%, з липня 2022-го - 1,00%, а з 2023 року - 0,90%. Відповідне звернення вже направлено до Офісу президента та низки органів державної влади.

Нагадаємо, 19 лютого 2021 року депутати в першому читанні підтримали проект закону №4364 про платіжні послуги. Цей проект закону вводить ряд правил для роботи платіжних послуг в Україні.

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