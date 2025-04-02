ОГП открыл уголовное производство против детективов НАБУ за прослушивание адвокатов

Офис генпрокурора открыл уголовное производство из-за незаконного проникновения в помещение адвокатов, прослушивания и превышения служебных полномочий сотрудниками НАБУ и САП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора.

Согласно сообщению, ОГП зарегистрировал уголовное производство по фактам незаконного проникновения в помещение адвокатов, прослушивания и превышения служебных полномочий со стороны сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Сведения были внесены в ЕРДР по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Прежде всего, за незаконное проникновение в жилище или другое владение лица и незаконное проведение в нем обыска, совершенное должностными лицами (ч. 2 ст. 162 УК Украины).

"По данным следствия, 18-19 декабря 2023 года детективы НАБУ без надлежащих правовых оснований осуществили проникновение в помещение адвокатов и провели там 7 обысков", - отмечается в сообщении.

Как сообщали источники журналистов, в частности речь идет о незаконных действиях в отношении адвоката Дмитрия Борзых, в офисе которого НАБУ установило незаконное прослушивание.

Также детективам НАБУ инкриминируют превышение власти или служебных полномочий (ч.1 ст.365 УК Украины) и препятствование деятельности защитника или нарушение адвокатской тайны (ч.2 ст.397 УК Украины).

"Речь идет о сознательных действиях правоохранителей, которые явно выходили за пределы их законных полномочий и нанесли существенный вред охраняемым законом правам граждан и юридических лиц. Следствие установило, что должностные лица НАБУ и САП использовали свое служебное положение для вмешательства в деятельность адвокатов. В частности, были незаконно установлены устройства для прослушивания, что позволяло негласный сбор информации об общении адвокатов с клиентами", - отмечается в сообщении.

Напомним, накануне Национальная Ассоциация адвокатов Украины обратилась в Офис Генпрокурора и ГБР с заявлением о совершении грубого преступления со стороны детективов НАБУ, которые установили "прослушку" в офисе столичных адвокатов.

По данным журналистов, "прослушка" была установлена в комнате для переговоров, где адвокаты обсуждали с клиентами стратегии их защиты. При чем клиенты, чьи разговоры были записаны - были подследственные самого же НАБУ.