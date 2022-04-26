Офіцери "МДБ" Придністров'я злили ЗМІ інформацію щодо планів Росії

Спецслужби Придністров'я, де останніми днями серйозно загострилася ситуація , розкрили імена тих, чиїми руками розпалюється обстановка в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний лист працівників спецслужб.

"Ми ухвалили рішення про розкриття настановних даних агентурної мережі Головного Управління Генерального Штабу Збройних сил Російської Федерації, в цілі та завдання якого входить підготовка провокацій у регіоні", - йдеться у ньому.

За словами авторів листа, координацію дестабілізації виконує радник президента ПМР генерал-майор Віталій Разгонов, який прибув до ПМР у 2019 році, за яким немає наказу про звільнення зі служби у ЗС РФ.

"Було поставлене завдання підготовки на території регіону диверсійних груп, створення агентурної мережі ГУ ГШ ЗС РФ, дестабілізації політичної ситуації в Молдові та низці регіонів України, проведенні інформаційно-психологічних операцій у регіоні, забезпеченні інформаційної підтримки проведення спеціальної військової операції в Україні", - діляться працівники спецслужб.

У листі також розкриваються імена членів агентурної мережі ГУ ГШ ЗС РФ. Загалом у цьому списку 8 осіб.

У листі наголошують, що це лише частина інформації. Якщо їхнє звернення не буде взято до уваги, будуть зроблені "інші кроки для повної зупинки їхніх дій".