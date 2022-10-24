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Офицеров убили или покалечили. Российских мобилизованных некому учить

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Россия, Понедельник 24 октября 2022 19:27
Офицеров убили или покалечили. Российских мобилизованных некому учить Фото: российские мобилизованные учат сами себя (GettyImage)
Автор: РБК-Украина

Россия пытается готовить только что мобилизованных на общевойсковых полигонах и в подразделениях подготовки специалистов отдельных специальностей. Однако учить их некому – большинство офицеров и сержантов-инструкторов погибли или ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По имеющейся информации, противнику элементарно не хватает людей на офицерских и сержантских должностях инструкторско-преподавательского состава учебных частей (полигонов, центров подготовки). Это объясняется гибелью большинства таких специалистов в ходе боевых действий, а также чрезмерным количеством мобилизованных.

Иногда на такие должности даже назначают лиц рядового состава, только что подписавших контракт и имеющих хоть какой-то боевой опыт.

Однако командование российских оккупационных войск не оставляет попыток каким-либо образом поднять уровень морально-психологического состояния военнослужащих, применяя "духовные скрепы". Так, в боевые подразделения на оккупированных территориях были направлены служители русской православной церкви из Самарской области. Однако большинство из них избегают таких командировок из-за опасности и отсутствия элементарных средств защиты.

Недавно сообщалось, что российские командиры испытывают большие проблемы с материальным обеспечением мобилизованных в Украине. Доходит до того, что у "мобиков" на Херсонском направлении нет даже спецобуви и нередки случаи огневого поражения своих же подразделений.

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