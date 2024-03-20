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В одной из общин Сумской области в результате авиаудара РФ погиб работник школы (фото)

Сумская область, Среда 20 марта 2024 13:11
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В одной из общин Сумской области в результате авиаудара РФ погиб работник школы (фото) Фото: в Сумской области погиб работник школы в результате авиаудара РФ (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Ярослава Борзова

В результате авиаудара РФ по Великописаревской общине в Сумской области погиб работник школы. В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что 19 марта враг нанес массированный авиаудар по гражданской инфраструктуре Великописаревской территориальной громады Ахтырского района.

В результате атаки РФ погиб 74-летний кочегар школы.

Также известно о повреждении здания учебного заведения и частных домов местных жителей.

На данній момент прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела.

"При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - информируют в Офисе Генпрокурора.

Фото: последствия авиаударов РФ по Великописаревской общине в Сумской области (t.me/pgo_gov_ua)

Обстрелы Сумской области

Напомним, несколько дней назад начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх рассказал о том, что в трех общинах региона хотят ввести обязательную эвакуацию детей.

За несколько дней до этого Артюх рассказывал, что за два дня в Сумской области была зафиксирована "полугодовая норма" обстрелов.

На этом фоне из приграничных общин стали массово выезжать жители.

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Сумская область
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