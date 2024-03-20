В одной из общин Сумской области в результате авиаудара РФ погиб работник школы (фото)

В результате авиаудара РФ по Великописаревской общине в Сумской области погиб работник школы. В связи с данным инцидентом возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Фото: последствия авиаударов РФ по Великописаревской общине в Сумской области (t.me/pgo_gov_ua)

"При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - информируют в Офисе Генпрокурора.

На данній момент прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела.

Также известно о повреждении здания учебного заведения и частных домов местных жителей.

Отмечается, что 19 марта враг нанес массированный авиаудар по гражданской инфраструктуре Великописаревской территориальной громады Ахтырского района.

Обстрелы Сумской области

Напомним, несколько дней назад начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх рассказал о том, что в трех общинах региона хотят ввести обязательную эвакуацию детей.

За несколько дней до этого Артюх рассказывал, что за два дня в Сумской области была зафиксирована "полугодовая норма" обстрелов.

На этом фоне из приграничных общин стали массово выезжать жители.

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