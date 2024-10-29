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Одна из топовых газет США потеряла 200 тысяч подписчиков: при чем здесь выборы

Вторник 29 октября 2024 11:21
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Одна из топовых газет США потеряла 200 тысяч подписчиков: при чем здесь выборы Фото: владелец The Washington Post Джефф Безос (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Американское издание The Washington Post отказалось от поддержки кандидатов в президенты США. В связи с этим более 200 тысяч человек аннулировали свои цифровые подписки, выражая протест против этого шага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно сообщению Национального общественного радио (NPR), WP отказался поддержать кандидата от Демократической партии, вице-президента Камалу Харрис. Множество читателей, возмущенных этим решением, публично раскритиковали владельца издания Джеффа Безоса.

В своей статье Безос отметил, что СМИ часто воспринимаются как предвзятые, и что отказ от поддержки кандидатов помогает повысить доверие к газете. Он добавил, что ни один из кандидатов не был информирован или консультирован по поводу этого решения, и заверил, что оно не связано со встречей кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с генеральным директором Blue Origin, которая произошла в тот же день.

"Президентские одобрения создают ощущение предвзятости и отказ от них - это принципиальное решение", - подчеркнул Безос.

Он также отметил, что выборы не выигрываются через редакционную поддержку, а беспристрастность газеты остается ключевым приоритетом.

По данным NPR, массовый отказ от подписок составил около 8% от общей подписной базы, которая насчитывает 2,5 миллиона человек. Несколько обозревателей покинули свои посты в знак протеста.

Выборы в США

5 ноября в США состоятся президентские выборы. Главными претендентами на пост являются представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

По последним социологическим данным, Трамп опережает Харрис в рейтингах, хотя с незначительным преимуществом. В то же время, по результатам опроса Bloomberg, оба кандидата имеют равные шансы в семи ключевых штатах.

Кроме этого, недавно Трамп вместе со своим кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом представили план завершения войны в Украине. Они предложили модель замороженного конфликта с созданием автономных регионов с обеих сторон демилитаризованной зоны и условием, что Киев не вступит в НАТО.

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