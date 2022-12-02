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Одна из крупнейших авиастроительных компаний откажется от российского титана: подробности

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Пятница 02 декабря 2022 15:43
Одна из крупнейших авиастроительных компаний откажется от российского титана: подробности Фото: одна из крупнейших авиастроительных компаний откажется от российского титана (facebook.com/airbus)
Автор: Сергей Пышкин

Одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus намерена полностью отказаться от приобретения титана России. Этот процесс займет несколько месяцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Что касается титана, то мы находимся в процессе разрыва (связей, - ред.) с Россией. Это вопрос месяцев, а не лет… Я не могу назвать вам точную дату, это сложный процесс с сертификацией и всем прочим, что нужно в авиации, но это произойдет", - заявил исполнительный директор Airbus Defense & Space Майкл Шолхорн.

Как отметил Шолхорн, компания закупает определенный процент российского титана, однако она находится "по пути к тому, чтобы стать независимой от него".

Согласно отчету за 2019 год, Airbus использовала российский титан для конструкции военных вертолетов NH90 и Tiger. В то же время Шолхорн отметил, что компания больше не нуждается в нем для военной продукции. Впрочем, для гражданских самолетов его осталось совсем немного.

Сейчас компания ищет альтернативных поставщиков.

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