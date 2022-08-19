Mining Express заявила про тиск з боку силовиків

Одна із найбільших майнінгових ферм в Україні Mining Express заявляє про тиск з боку силовиків та відмову повертати вилучене в ходу обшуків майна, попри декілька виграних ухвал на їх користь.

За словами адвоката компанії, підставою для проведення обшуку була ухвала слідчого судді. Подальшого спілкування правоохоронні органи уникали, ніяких документів не надавали.

"На об’єкті майно складали у пакети для сміття, наклеювали бирки з незрозумілими написами. Це все фіксувалося. Далі було безліч адвокатських запитів, де знаходиться майно та чи передавалося воно на експертизу, але відповіді прокурора та СБУ були невтішні. Вони казали, що це не в їхній компетенції вказувати, де зараз знаходиться майно, що з ним відбувається та в якому воно стані", - пояснив Олександр Ягодка, керуючий партнер адвокатського об’єднання Protection top leaders.

Він також повідомив, що було вилучено декілька тисяч одиниць обладнання для майнінгу. Також виявлені й вилучені блокноти, чорнові записи, комп’ютерна техніка, мережеве обладнання та інші речі, що належать компанії.

"На сьогодні ми маємо навіть декілька виграних ухвал у нашу користь, але наше майно не повертається. Mining Express - компанія з іноземними інвестиціями у декількасот мільйонів євро. Ми втратили не лише величезні кошти, а й українських підприємців", - наголосив директор компанії.

Він також додав, що в цілому усе, що відбувається у чинному регулюванні сфері позитивно впливає на ринок віртуальних активів в Україні, але на практиці все інакше.

"Ми хочемо і налаштовані повернути те, що нам належить. За законом, бо він існує. Ми хочемо залучати іноземні інвестиції та гарантувати їхню безпеку. Податки, які ми сплачуємо, необхідні державі саме зараз. Час діяти та надати розголосу ситуації, яка виникла. За нами майбутнє України, тож хай воно буде у чинному правовому полі", - коментує директор Mining Express Олексій Позичанюка.