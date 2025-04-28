Одна из главных экспортных отраслей Украины на грани краха из-за тарифов госмонополий, - GMK Center

Железорудная отрасль Украины, один из главных наполнителей госбюджета, оказалась в критическом положении. К неблагоприятной ситуации на внешних рынках добавились внутренние факторы в виде тарифов государственных монополий. Затягивание с решением проблем чревато тяжелыми последствиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center .

"ГОКи обеспечивают поступление "твердой" валюты в национальную экономику. И этим удерживают курс гривны от обвала. В 2024 году, Украина смогла вернуться в топ-5 крупнейших мировых экспортеров железной руды и получила от экспорта руды $2,8 млрд - это половина последнего годового займа от МВФ. Который, кстати, предстоит возвращать с процентами", - указывают в Центре.

Но уже в 2025 году экспорт этого вида продукции начал стремительно падать - из-за неблагоприятной конъюнктуры на внешних рынках, и "недальновидной" тарифной политики госмонополий, отметили аналитики.

"Государственные монополии регулярно повышают стоимость услуг для промышленности. При этом ни в самих госкорпорациях (ЧАО "Укрзализныця", НЭК "Укрэнерго", НАК "Нафтогаз Украины"), ни в Кабмине, похоже, никто не задается вопросом: может ли рынок, то есть в этом случае промпредприятия, эти повышения безболезненно "проглотить"?", - пишет Центр.

Там объясняют, что повышение тарифов дает рост себестоимости производства для ГОКов. На фоне падения маржинальности продаж, вызванного низкими ценами на железорудную продукцию. Это вынуждает предприятия сокращать производство. После чего та же "Укрзализныця" теряет доходы из-за уменьшения объемов грузоперевозок.

"Токсичная комбинация вышеуказанных внешних и внутренних факторов будет оказывать негативное влияние на показатели железорудного производства и экспорта во II кв. Что, в свою очередь, ухудшит ситуацию с наполнением бюджета и с валютным балансом.

Очевидно, Кабинет министров не может повысить глобальные цены на железную руду. Но это не значит, что власть ничего не может сделать. Железорудная отрасль остро нуждается в дерегуляции и снижении административного давления. Нужны, как минимум, рациональная тарифная политика госмонополий и своевременное выполнение обязательств по возврату НДС", - резюмировали в GMK Center.

Как известно, в прошлом году металлургия принесла Украине 15,2% экспортных доходов ($6,4 млрд). Ключевыми товарами оставались железная руда ($2,8 млрд) и сталь ($2,4 млрд).