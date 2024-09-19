Одна АЗС сеть на топливном рынке из топ-10 платит половину всех налогов, - эксперт

За 2-й квартал этого года 10 крупнейших АЗС сетей страны заплатили рекордный квартальный объем налогов с операционной деятельности – более 2,6 млрд грн. Половину этой суммы уплатила сеть ОККО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook эксперта топливного рынка, директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна.

"Имеем рекорд за последние шесть кварталов — 2,655 млрд грн (оплата по ТОП-10 сетям по количеству АЗС). Это почти вдвое больше, чем во ІІ кв. 2023 г. (1,451 млрд) и чуть выше предыдущего рекорда – 2,464 млрд грн в IV кв.2023. Несмотря на традиционное лидерство, ОККО укрепила позицию, установив новый рекорд - 4,2 грн/л.

По словам эксперта, антилидеры рейтинга платят 0,6-0,8 грн/л, и это являются самыми плохими результатами.

Среди других наблюдений Куюн упоминает и о массовом уклонении от уплаты налога на прибыль.

"Среди топ-10 сетей 82% уплаты ПНП приходится на ОККО, у которой 30% реализации и 20% АЗС. На втором месте -14%, остальные 8 сетей - 4% на всех", - отметил он.

Как сообщалось ранее, по результатам деятельности в прошлом году компании группы ОККО уплатили 3,9 млрд грн налогов с операционной деятельности.