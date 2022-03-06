Одинадцятий день війни з Росією: оперативна інформація від Генштабу ЗСУ

Українські військові та мирні жителі продовжують протистояти російському вторгненню одинадцяту добу поспіль. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, яка ситуація в країні станом на 06.00 6 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

В Україні ведуться запеклі бої за певні напрямки. Ворог несе втрати і робить постійні спроби ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами.

Зараз ЗСУ ведуть оборону в межах Південної, Східної та Північної операційних зон. Наші бійці відбивають наступи ударних угруповань збройних сил окупантів, завдають їм максимальних втрат, не допускають окупантів у глибину районів території держави, відновлюють контроль над втраченими територіями.

У східній частині Донецького операційного району основні зусилля зосереджені на обороні міста Маріуполя і нанесенні вогневого ураження переважаючим силам противника.

Також ведуться оборонні бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків. Зокрема, підрозділи ДШУ ЗС України зупинили колони противника, які намагалися висунутися в бік Дніпропетровщини з боку Балаклії.

Проводиться операція з оборони м.Чернігів.

У Волинському напрямку проводяться заходи з підготовки всієї смуги оборони в певній операційній зоні вздовж державного кордону України.

У Приморському напрямку здійснюється оборона пунктів базування, морських портів на Чорному морі. Так, в Миколаївській області було сплановано і реалізовано захоплення значної кількості броньованої та автомобільної техніки противника.

В інших напрямках частини та підрозділи ЗС України проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони з метою недопущення наступальних дій та діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника.

Повітряні Сили ЗС України зосередили зусилля на відбитті ракетно-авіаційних ударів противника, протиповітряному прикритті важливих (критичних) об'єктів України та угрупованні військ.

"В цілому станом на даний момент втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ складають 88 літаків і вертольотів. Деяких ворожих льотчиків, які катапультувалися і вижили, знайшли українські воїни. Їм надана медична допомога і вони вже дають свідчення про злочини путінського режиму проти людяності", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що противник має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі.

"За рахунок опору всього українського народу противник деморалізований. Резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів, мають вкрай низький морально-психологічний стан", - йдеться в повідомленні.