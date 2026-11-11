Один пакет корма – и ты уже помог: как работают "Пушистые боксы" от VARUS, Purina® и Happy Paw

Посетить супермаркет, купить корм и оставить его в специальном боксе – этого достаточно, чтобы накормить одно животное из приюта. Именно на такой простой идее построена благотворительная инициатива сети супермаркетов VARUS, Purina® и фонда Happy Paw, которая стартовала в мае 2026 года и сегодня уже охватывает 54 супермаркета VARUS в 12 городах Украины.

РБК-Украина рассказывает об этом социальном проекте "Пушистый бокс" и как к нему можно приобщиться.

Проект для животных из приютов от сети супермаркетов VARUS, Purina® и Happy Paw

Уже в 54 супермаркетах VARUS установлены "Пушистые боксы", в которых покупатели могут оставить корм для беспризорных кошек и собак. С июня 2026 таким образом удалось собрать и передать более 905 кг корма.

Каждый посетитель магазина теперь может легко приобщиться к хорошему делу и поделиться заботой с теми, кто в этом больше нуждается.

Как работает механика проекта:

Посетите один из супермаркетов VARUS, где установлен "Пушистый бокс" Купите сухой или влажный корм или лакомство Purina® Оставьте их в "Пушистом боксе" в соответствующей зоне супермаркета.

Вся собранная помощь будет передаваться непосредственно местным приютам-партнерам фонда Happy Paw.

Социальный проект "Пушистый бокс" действует в супермаркетах VARUS (фото: purina.ua)

Сегодня в этих шелтерах живут тысячи животных - заброшенных, спасенных от жестокого обращения или эвакуированных волонтерами из зоны боевых действий.

Именно такие хвостики стали пушистыми героями этой инициативы. Например, кошка Шкварка и собака Валя, которые сейчас находятся на попечении убежища "Бест Френдз" в Киевской области, стали официальными "лицами" "Пушистых боксов", олицетворяя тысячи хвостиков, которые ежедневно ждут свою порцию корма и новую любящую семью.

Карта проекта

Где искать "Пушистые боксы"

Узнать больше об инициативе и найти ближайший "Пушистый бокс" можно на официальной странице проекта по ссылке .

Лицом "Пушистых боксов" стали животные из убежища (фото: purina.ua)

Кто получит помощь?

Собранные лакомства и корма будут переданы в проверенные благотворительные организации и шелтеры, среди которых: БО "ЦСА "Гостомельский приют для животных", ОО "Даря надежду", "ГО Анимал СОС Одесса", БО "БФ "Котофеи", БО "БФ "Дом спасенных животных "Фея", сердце", Днепровская городская ОО защиты животных "Верность", ОО "Окно в жизнь", ОО "Лучший друг", БО "БФ "Манана", БО ВОБФЗТ "Планета", ОО "Зодопомощь".

Присоединяйтесь к инициативе во время следующего шопинга в одном из супермаркетов VARUS. Ваша одна пачка корма - это сытый день и маленькое большое счастье для бездомного хвостика!