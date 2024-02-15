Один из них получил пожизненное. Суд вынес приговор еще 5 боевикам
Суд вынес приговор пяти боевикам, воевавшим против наших воинов на восточном фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Четырех боевиков наши воины взяли в плен во время боев в Бахмутском районе. Другого - во время попытки россиян атаковать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром.
Суд назначил четырем боевикам 15 лет тюрьмы, а еще одному - пожизненное заключение.
Среди осужденных:
- вражеский снайпер, который в начале полномасштабного вторжения России присоединился к 127-му стрелковому полку 1-го армейского корпуса вооруженных сил страны-террориста. Позже его перевели в 95-й отдельный стрелковый полк. Предатель занимался обустройством фортификационных сооружений, в частности "зубов дракона" вблизи Угледара;
- старший разведчик 1-й мотострелковой бригады российских войск, который проложил маршрут боевикам батальона "Шторм-Z" в направлении Авдеевки;
- двое жителей временно оккупированной Луганской области, которые штурмовали Изюм и Купянск, а также воевали против Сил обороны под Бахмутом.
"В апреле 2022 года одного из боевиков назначили заместителем командира стрелкового взвода 123-й мотострелковой бригады России. Находясь на этой должности, он командовал российскими блокпостами и координировал атаки своих подчиненных на позиции ВСУ", - пишет пресс-служба.
- предатель, который дважды попадал в плен к украинским бойцам. Первый раз он получил 13 лет тюрьмы, но в апреле 2023 года его обменяли. Снова в плен его взяли во время попытки штурма позиций наших воинов недалеко от поселка Спорное Бахмутского района.
Боевики были осуждены по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- ч. 7 ст. 111-1 - добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории, и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора;
- ч. 1 ст. 258-3 - участие в террористической группе или террористической организации.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Николаевской области поймали приспешника россиян, скрывавшегося от СБУ больше года.
Также недавно в Харькове был задержан предатель, который наводил российские ракеты на город и пытался "слить" локации украинского ПВО.
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