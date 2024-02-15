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Один из них получил пожизненное. Суд вынес приговор еще 5 боевикам

Четверг 15 февраля 2024 17:21
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Один из них получил пожизненное. Суд вынес приговор еще 5 боевикам Фото: (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор пяти боевикам, воевавшим против наших воинов на восточном фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Четырех боевиков наши воины взяли в плен во время боев в Бахмутском районе. Другого - во время попытки россиян атаковать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром.

Суд назначил четырем боевикам 15 лет тюрьмы, а еще одному - пожизненное заключение.

Среди осужденных:

  • вражеский снайпер, который в начале полномасштабного вторжения России присоединился к 127-му стрелковому полку 1-го армейского корпуса вооруженных сил страны-террориста. Позже его перевели в 95-й отдельный стрелковый полк. Предатель занимался обустройством фортификационных сооружений, в частности "зубов дракона" вблизи Угледара;
  • старший разведчик 1-й мотострелковой бригады российских войск, который проложил маршрут боевикам батальона "Шторм-Z" в направлении Авдеевки;
  • двое жителей временно оккупированной Луганской области, которые штурмовали Изюм и Купянск, а также воевали против Сил обороны под Бахмутом.

"В апреле 2022 года одного из боевиков назначили заместителем командира стрелкового взвода 123-й мотострелковой бригады России. Находясь на этой должности, он командовал российскими блокпостами и координировал атаки своих подчиненных на позиции ВСУ", - пишет пресс-служба.

  • предатель, который дважды попадал в плен к украинским бойцам. Первый раз он получил 13 лет тюрьмы, но в апреле 2023 года его обменяли. Снова в плен его взяли во время попытки штурма позиций наших воинов недалеко от поселка Спорное Бахмутского района.

Боевики были осуждены по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • ч. 7 ст. 111-1 - добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории, и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора;
  • ч. 1 ст. 258-3 - участие в террористической группе или террористической организации.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Николаевской области поймали приспешника россиян, скрывавшегося от СБУ больше года.

Также недавно в Харькове был задержан предатель, который наводил российские ракеты на город и пытался "слить" локации украинского ПВО.

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