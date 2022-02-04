Все за один день: Цукерберг втратив 29 млрд доларів, Безос заробив 20 млрд

Марк Цукерберг втратив 29 мільярдів доларів у четвер, 2 лютого, оскільки акції Meta продемонстрували рекордне одноденне падіння. В цей же час його колега-мільярдер Джефф Безос повинен заробити 20 мільярдів доларів до своєї особистої оцінки після неймовірного прибутку Amazon.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Акції Meta впали на 26%, втративши понад 200 мільярдів доларів, що стало найбільшим одноденним падінням ринкової вартості американської компанії. За даними Forbes, це призвело до зменшення статків засновника і головного виконавчого директора Цукерберга до 85 мільярдів доларів. Цукербергу належить близько 12,8% технологічного гіганта, раніше відомого як Facebook.

Безосу, засновнику і главі роздрібного інтернет-магазину Amazon, належить близько 9,9% компанії. Він також є третьою найбагатшою людиною у світі за версією Forbes. Прибуток Amazon за останній квартал виріс, піднявши акції на 17%. За даними Forbes, власний капітал Безоса зріс на 57% до 177 мільярдів доларів у 2021 році, в основному через бум Amazon під час пандемії, коли люди сильно залежали від онлайн-покупок.

Одноденне зниження добробуту Цукерберга є одним з найбільших за всю історію і відбулося після одноденного збитку глави Tesla Ілона Маска в розмірі 35 млрд доларів в листопаді. Маск, найбагатша людина у світі, потім опитав користувачів Twitter, чи повинен він продати 10% своєї частки у виробнику електромобілів. Акції Tesla ще не оговталися від розпродажу.

Втративши 29 мільярдів доларів Цукерберг знаходиться на дванадцятому місці в списку мільярдерів Forbes в реальному часі.