ru ua
Вт, 18 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Одеській області завершують ремонт траси через Овідіополь

Новость на русском →
Одеса, Вівторок 18 січня 2022 10:17
В Одеській області завершують ремонт траси через Овідіополь Фото: в Одеській області завершують ремонт траси через Овідіополь (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У смт. Овідіополь Одеської області підрядна організація планує на цьому тижні відновити роботи з ремонту національної траси, яка проходять вздовж цього населеного пункту. Йдеться про 5-кілометрову ділянку дороги Н-33 "Одеса - Білгород-Дністровський - Монаші" /М-15/. Її капітальний ремонт, розпочатий торік, уже на фінішній прямій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг в Одеській області.

Дорогу ремонтують у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Вже влаштовано нову основу дороги із органо-мінеральної суміші, обробленої комплексним в'яжучим, два шари асфальтобетонного покриття, виїзні/заїзні кишені автобусних зупинок, з'їзди до прилеглих вулиць та дворів", - йдеться у повідомленні.

У 2022 році на ділянці передбачені укріплення узбіччя щебенево-піщаною сумішшю, влаштування тротуарів, завершення влаштування з’їздів та примикань до прилеглих вулиць та дворів, влаштування бар'єрного огородження, нанесення нової розмітки, встановлення дорожніх знаків та 9 нових автобусних зупинок.

Нагадаємо, що в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже зробили понад 14 тис. км доріг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
DAILY
Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік