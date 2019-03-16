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В Одеській області правоохоронці виявили контрафактні цигарки та велику кількість спирту

Новини » Надзвичайні події    16.03.2019 - 19:22
В Одеській області правоохоронці виявили контрафактні цигарки та велику кількість спирту

Було вилучено 1165 літрів спирту та 2750 пачок цигарок

В Подільську Одеської області міжвідомча група зі співробітників оперативних підрозділів Держприкордонслужби та працівників фіскальної служби виявили в гаражному кооперативі тютюнові вироби без українського акцизу, велику кількість спирту, шланги та спеціальний насос для перекачування спирту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Повідомляється, що під час обшуку було виявлено 2750 пачок сигарет швейцарського та молдовського виробництва без українського акцизу, а також 1165 літрів рідини з характерним запахом спирту.

"Виявлений контрафактний товар вилучений співробітниками прокуратури. Сума оцінки вилученого товару склала понад 270 тисяч гривень", - повідомили правоохоронці.

Правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження за статтею 227 (Випуск або реалізація недоброякісної продукції) ККУ. В даний час тривають заходи з встановлення причетних осіб та документування злочинної діяльності.

 

Нагадаємо, в Одеській області в результаті вибуху гранати загинув чоловік. Постраждалими виявились двоє братів 28 та 31 року, поранений розповів, що вибух трапився у той момент, коли його брат "грався" з гранатою.

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