ru ua
Сб, 30 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Одеський художній музей відреставрують за програмою Зеленського

Новость на русском →
Київ, Субота 30 жовтня 2021 09:36
Одеський художній музей відреставрують за програмою Зеленського Фото: Одеський художній музей відреставрують за програмою Зеленського (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Національний художній музей в Одесі стане одним з об’єктів інфраструктурної програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в ході візиту до музею.

Музей розташовується у зведеній на початку 19 століття будівлі колишнього палацу Потоцьких. Він є пам'яткою культурної спадщини національного значення.

"Треба не лише відреставрувати будівлю, покращити середовище, де зберігаються експонати, а й створити гідні умови для працівників музею, для яких це не просто робота, а життєве покликання", - сказав Зеленський.

Музей також має фондові приміщення та грот, адміністративні приміщення, реставраційну майстерню, спеціально обладнаний клас для дитячих занять та галерею "Жовті велетні".

Одеський художній музей відреставрують за програмою Зеленського

Зараз уже готовий проект проведення ремонтно-реставраційних робіт. Буде відремонтовано перекриття, реставровано стіни, підлоги та стелі, влаштовано звуко- й теплоізоляцію, оновлено фасади та освітлення, облаштувано інклюзивні санвузли й ліфт. Закінчити реставрацію планується до 2025 року.

У зібранні музею містяться колекції та твори мистецтва загальнонаціонального значення. Загалом фонд музею складається з понад 10 тис. робіт.

Відвідавши музей, Зеленський оглянув експозиції робіт Івана Айвазовського, Василя Кандинського, майстрів Одеської школи живопису, роботи художників ХХ століття та витвори сучасного мистецтва, зокрема Олександра Ройтбурда, який був директором цього музею у 2018-2021 роках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Велике будівництво Володимир Зеленський
NEWS
Вакцинація чи тест. "Червона" зона суттєво розширилася: де і які обмеження запровадили
Вакцинація чи тест. "Червона" зона суттєво розширилася: де і які обмеження запровадили
DAILY
Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами