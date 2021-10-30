Одеський художній музей відреставрують за програмою Зеленського

Національний художній музей в Одесі стане одним з об’єктів інфраструктурної програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в ході візиту до музею.

Музей розташовується у зведеній на початку 19 століття будівлі колишнього палацу Потоцьких. Він є пам'яткою культурної спадщини національного значення.

"Треба не лише відреставрувати будівлю, покращити середовище, де зберігаються експонати, а й створити гідні умови для працівників музею, для яких це не просто робота, а життєве покликання", - сказав Зеленський.

Музей також має фондові приміщення та грот, адміністративні приміщення, реставраційну майстерню, спеціально обладнаний клас для дитячих занять та галерею "Жовті велетні".

Зараз уже готовий проект проведення ремонтно-реставраційних робіт. Буде відремонтовано перекриття, реставровано стіни, підлоги та стелі, влаштовано звуко- й теплоізоляцію, оновлено фасади та освітлення, облаштувано інклюзивні санвузли й ліфт. Закінчити реставрацію планується до 2025 року.

У зібранні музею містяться колекції та твори мистецтва загальнонаціонального значення. Загалом фонд музею складається з понад 10 тис. робіт.

Відвідавши музей, Зеленський оглянув експозиції робіт Івана Айвазовського, Василя Кандинського, майстрів Одеської школи живопису, роботи художників ХХ століття та витвори сучасного мистецтва, зокрема Олександра Ройтбурда, який був директором цього музею у 2018-2021 роках.