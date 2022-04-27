ru ua
Ср, 27 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Одесити бачили кораблі біля побережжя. Військові запевняють, що то не російські

Новость на русском →
Середа 27 квітня 2022 16:08
Одесити бачили кораблі біля побережжя. Військові запевняють, що то не російські Фото: одесити бачили кораблі біля побережжя (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 27 квітня, одесити повідомляли про кораблі, які виднілися з побережжя Одеси. Як пояснили в оперативному командуванні "Південь", вони не російські.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Одеса. Офіційно".

"Судна, що часом з'являються на обрії - обстріляний рашистами на початку березня танкер "Міленіум Спіріт" (Молдова) без екіпажу і так само некеровані баржі, які віднесло в море, а повернути нема можливості, бо судноплавство заблоковано", - заявили військові.

В оперативному командуванні "Південь" додали, що обстановка в морі перебуває під постійним контролем. Наразі цивільне судноплавство не здійснюється через закриття російськими окупантами північно-західної частини Чорного моря та можливе застосування зброї.

"Підходу рашистських кораблів до узбережжя Одеси не було", - додали військові.

Війна Росії проти України триває шістдесят три дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Одеса
DAILY
Щоденник окупації. Історія журналістки РБК-Україна про виживання у захопленому селищі
Наталія Гурковськаредактор стрічки новин Щоденник окупації. Історія журналістки РБК-Україна про виживання у захопленому селищі