В Одесі завершили будівництво приймального відділення лікарні за міжнародними стандартами

В Одесі після реконструкції відкрили приймальне відділення Міської клінічної лікарні №10. Воно адаптовано до міжнародних стандартів і здатне надавати екстрену допомогу, не втрачаючи жодної хвилини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Одеську ОДА.

Реконструкцію проводили за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". На проєкт витратили 16 млн гривень з державного бюджету і 40 млн з міського. За ці кошти не лише перепланували і відремонтували відділення, а й придбали сучасне медичне обладнання.

"За кошти держбюджету придбано комп’ютерний томограф Hitachi. Також у лікарню придбали монітори пацієнта, рентгенологічний апарат, ультразвукову систему, апарати ШВЛ. Очікується додаткова поставка ангіографа, магнітно-резонансного томографа та ендоскопічного обладнання", - повідомив перший заступник голови обласної адміністрації Борис Волошенков.

В ході перепланування для приймального відділення розробили оптимальні клінічні маршрути пацієнтів і систему поділу по трьох лініях: "червоний коридор" - ургентні пацієнти, "жовтий коридор" - невідкладні пацієнти, "зелений коридор" - пацієнти, які отримують планову (амбулаторну) медичну допомогу.

"Така система дозволяє впорядкувати і прискорити отримання медичної допомоги, як ургентними пацієнтами, так і тим хворим, які надходять в плановому порядку", - пояснюють в Одеській ОДА.

У приймальному відділенні обладнано дві операційних зали, діагностичний блок з томографічною, рентгенологічною та УЗД-діагностикою, ізолятор для хворих з симптомами інфекційних захворювань і палати інтенсивної терапії. Також є цілодобова рецепція і кол-центр з можливістю електронного запису.