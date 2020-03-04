ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесі затримали підозрюваного у серії розбійних нападів на відділення пошти

Новини » Надзвичайні події     04.03.2020 - 10:00
В Одесі затримали підозрюваного у серії розбійних нападів на відділення пошти
Фото: обшуки (npu.gov.ua)

Правопорушнику - 22 роки, з яких чотири він вже перебував у місцях позбавлення волі

В Одесі столичні правоохоронці затримали підозрюваного у серії розбійних нападів на відділення пошти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням повідомлення прес-служби Нацполіції.

Зазначається, що молодик, погрожуючи зброєю працівникам установи, забирав з каси гроші та втікав. Останнього разу "здобиччю" правопорушника стали 20 тисяч гривень, якими він заволодів за аналогічним сценарієм у Києві.

"Працівники кримінальної поліції Києва затримали серійного розбійника, котрий скоїв напади на відділення поштового зв'язку. Правопорушнику - 22 роки, з яких чотири він вже перебував у місцях позбавлення волі за вчинення аналогічних злочинів. Зловмисник звільнився лише кілька місяців тому і вже здійснив два розбійних напади у місті Києві. Його було затримано в Одесі та вилучено зброю, з якої він вчиняв злочини на території столиці", - йдеться у повідомленні.

За словами начальника київської поліції, є інформація, що він причетний до подібних злочинів у Харкові, Дніпрі, Одесі та Миколаєві.

Встановлено, що речі для скоєння злочину фігурант зберігав у камері схову на залізничному вокзалі в Одесі. Під час невідкладного обшуку правоохоронці виявили та вилучили звідти предмет, схожий на пістолет, маски, а також одяг, у якому він вчиняв напади. Усі речі направили на проведення експертного дослідження.

"Правопорушнику повідомлено про підозру у скоєні злочину, передбаченого частиною третьою статті 187 Кримінального кодексу України, це - розбій. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі узгодили з процесуальними керівниками клопотання про обрання нападнику запобіжного заходу", - додали у відомстві.

Нагадаємо, поліція Києва відкрила кримінальні провадження за вчинення протиправних дій відносно правоохоронців при виконанні службових обов’язків.

Також співробітники Служби безпеки України затримали у Львівській області учасників організованого угруповання, яких підозрюють у причетності до низки резонансних злочинів у різних регіонах України і за кордоном.

В Одеській області затримали злочинну групу, яка крала пальне з резервуарів "Укрзалізниці" Туреччина в Сирії збила ще один літак Асада
Новини України ОдесаОдесаполицияразбойнапад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся