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Одесі загрожує техногенна катастрофа через дамбу

Новини » Суспільство     21.03.2020 - 15:58
Одесі загрожує техногенна катастрофа через дамбу
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Через циклон дамба, яка стримує Хаджибейський лиман, майже повністю зруйнована

Крім поширення коронавірусу в Україні, Одеса може опинитися на порозі ще однієї епідемії - через циклон "Юлія" дамба, яка стримує Хаджибейський лиман, майже повністю зруйнована. Про це повідомляє "Апостроф", передає РБК-Україна.

Як повідомляє видання, місто використовує Хаджибейський лиман, як основний резервуар для випуску очищених стічних вод та каналізаційних відходів, куди щодоби надходить 200 тисяч кубометрів вод.

Лиман переповнюється досить швидко, що може призвести до виходу вод за межі його берегів. Тому, кожен раз, коли навантаження на каналізацію збільшується, відходи скидаються поблизу пляжів, пише видання.

"Побудований, але так і не введений в експлуатацію одеський Глибоководний випуск міг би виводити всі відходи далеко в море, звільнивши та лиман, і пляжі від небезпечних стоків", - говорить професор Одеського державного екологічного університету Олександр Кулібабін.

За його інформацією, система Глибоководного випуску готова на 95%, але досі не задіяна.

"Хаджибейський лиман, у разі звільнення від додаткового навантаження, перестав би бути загрозою. Про це місцеві експерти заявляли та попереджали про небезпеку протягом декількох років. Водночас держава досі має компанії підрядника гроші, з-за чого готовий на 95%, аж ніяк не запустять у роботу. На реалізацію проекту Глибоководний випуск державою було виділено 575 млн гривень. Фактично профінансовано лише 370 млн грн. Ще 205 мільйонів на даний є заборгованістю, яку визнав навіть Верховний суд України", - додає експерт.

Варто відзначити, на цей час через штрафні санкції ця сума збільшується щодня і вже перевищила 440 млн гривень.

Одеська прокуратура намагалася оскаржити рішення суду, але програла цей спір, вже з новим складом Верховного суду. На бік підрядника встала і Генеральна прокуратура України. Підрядник виграв 25 судів, але досі справа з місця не зрушила.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, число інфікованих коронавірусом в Україні на 21 березня збільшилася до 41. У зв'язку зі зростанням захворюваності COVID-19, режим НС оголошено вже в трьох областях країни.

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