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В Одесі п'яний чоловік зі зброєю намагався потрапити на затонулий танкер

Новини » Надзвичайні події     04.05.2020 - 16:24
В Одесі п'яний чоловік зі зброєю намагався потрапити на затонулий танкер
Фото: танкер DELFI (gp.gov.ua)

У порушника вилучили пістолет і ніж

В Одесі п'яний чоловік з пістолетом і ножем намагався потрапити на танкер DELFI, який восени минулого року сів на мілину і перекинувся. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря одного із заступників мера міста Миколи Покровського.

За його словами, спочатку рятувальники зупинили порушника, який намагався пробратися на танкер, але він вів себе неадекватно і погрожував.

"Рятувальники зупинили порушника, але він вів себе неадекватно і погрожував співробітникам. Попередньо - він мав ознаки сп'яніння. Було прийняте рішення затримати порушника та викликати на місце поліцію", - зазначив Покровський.

Він також додав, що поліцейські вилучили у затриманого травматичну зброю і ніж.

В Одесі п'яний чоловік зі зброєю намагався потрапити на затонулий танкер

Фото: затримання порушника (facebook.com/n.pokrovskiy)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що власник затонулого в Одесі танкера зобов'язався прибрати його найближчим часом.

Зазначимо, танкер DELFI зазнав аварії біля одного з головних пляжів Одеси 22 листопада 2019 року. За даним фактом проводиться досудове розслідування, інцидент кваліфіковано як порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту. Загиблих і постраждалих в результаті інциденту не було.

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