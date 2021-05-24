ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Одесі прикордонник застрелився у службовому кабінеті

Новость на русском →
Одеса, Понеділок 24 травня 2021 12:48
В Одесі прикордонник застрелився у службовому кабінеті Фото: в Одесі прикордонник застрелився у своєму кабінеті (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Одесі на вулиці Інглезі в службовому кабінеті застрелився з табельної зброї офіцер-прикордонник. На місці події зараз працюють комісія і слідчий.

Про це повідомляє місцеве видання "7 канал".

Інцидент стався за адресою на вулиці Інглезі.

Видання lotsia пише, що загиблий - майор матеріально-технічного забезпечення Одеської авіаційної ескадрильї.

Своєю чергою Державна прикордонна служба підтвердила інформацію про виявлення тіла загиблого сьогодні вранці.

Зазначено, що попередня версія причин смерті - самогубство. На місці зараз працюють комісія і слідчий.

Нагадаємо, на початку квітня один з військовослужбовців контрактної служби застрелився у навчальному центрі "Десна" Чернігівської області. Він пробув на навчання місяць.

Як писало РБК-Україна, в Чернівецькій області в кінці квітня від пострілу з вогнепальної зброї загинув прикордонник. Попередньо, 24-річний співробітник Чернівецького прикордонного загону наклав на себе руки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Одеса самогубство пограничники
NEWS
Мінімум від початку року. В Україні 1334 нових випадки коронавірусу
Мінімум від початку року. В Україні 1334 нових випадки коронавірусу
DAILY
Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає
Владислав Красінський, Сергій Щербина Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає