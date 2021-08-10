В Одесі обірвався ліфт з пасажирами
Фото: ліфт з пасажирами обірвався в Одесі (freepik)
В Одесі на вулиці Володимира Висоцького обірвався ліфт з пасажирами. Інцидент стався в одному з багатоповерхових будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.
Усередині кабіни перебували чоловік і жінка. Їх евакуювали. Пасажири не травмовані.
"Попередньо встановлено, що при русі на перший поверх в ліфтовій кабіні спрацювало екстрене гальмування, і вона застрягла між четвертим і третім поверхом", - йдеться в повідомленні поліції.
Відкрито справу за ч. 1 ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) КК України. Тривають слідчі дії.