Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали в ведомстве, мужчина специализировался на незаконном сбыте огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов. Он был задержан во время контролируемой закупки, когда он продал чемодан полностью заполненный оружием и взрывными устройствами.

Во время обысков у него было изъято три пистолета, магазины к ним, почти 250 патронов разного калибра, гранаты и запали к ним, сигнальная ракета, два взрывателя, корпус противопехотной мины.

Для продажи нелегальных товаров мужчина подыскивал клиентов через личные связи с помощью "сарафанного радио". За его деятельность ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Фото: в Одесской области пограничники ликвидировали канал нелегальной продажи оружия (t.me/DPSUkr)

Напомним, что РБК-Украина писала о том, как СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

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