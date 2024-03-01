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В Одесской области пограничники ликвидировали канал нелегальной продажи оружия

Пятница 01 марта 2024 21:18
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В Одесской области пограничники ликвидировали канал нелегальной продажи оружия Фото: пограничники разоблачили канал сбыта оружия в Одесской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Пограничники разоблачили канал нелегальной продажи огнестрельного оружия и боеприпасов, организованный 33-летним жителем Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали в ведомстве, мужчина специализировался на незаконном сбыте огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов. Он был задержан во время контролируемой закупки, когда он продал чемодан полностью заполненный оружием и взрывными устройствами.

Во время обысков у него было изъято три пистолета, магазины к ним, почти 250 патронов разного калибра, гранаты и запали к ним, сигнальная ракета, два взрывателя, корпус противопехотной мины.

Для продажи нелегальных товаров мужчина подыскивал клиентов через личные связи с помощью "сарафанного радио". За его деятельность ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Фото: в Одесской области пограничники ликвидировали канал нелегальной продажи оружия (t.me/DPSUkr)

Напомним, что РБК-Украина писала о том, как СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

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