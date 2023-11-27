ua en ru
Пн, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одессе нашли тела трех человек. Вероятно, умерли из-за непогоды

Одесса, Понедельник 27 ноября 2023 14:36
UA EN RU
В Одессе нашли тела трех человек. Вероятно, умерли из-за непогоды Фото: в Одессе нашли тела трех человек, которые, вероятно, умерли из-за непогоды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Наталия Гурковская

В Одессе нашли тела трех человек. Вероятно, они умерли из-за переохлаждения, вызванного непогодой в городе.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: эксклюзивный комментарий руководителя пресс-службы Национальной полиции в Одесской области Любови Гордиевской, "Думская".

"У нас есть информация, что трое людей без признаков насильственной смерти обнаружили на улице мертвыми. В результате их тела направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна окончательно определить причину смерти", - рассказала она.

Предварительно, по данным спикера, причиной смерти может быть и переохлаждение из-за того, что все три тела внешне не имеют признаков насильственной смерти.

При этом, как пишет местное издание "Думская", в Щепном переулке обнаружили тело мужчины с переохлаждением, на автобусной остановке на Академика Лазарева - тело женщины и на Привокзальной площади - мужчины.

Непогода в Одесской области

26 ноября Одесскую область накрыла сильная непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс. В частности, сообщают об отключении света во многих населенных пунктах, а также поваленные деревья. Всего за несколько часов в регионе произошло почти 50 аварий. В Одесском районе прекратили отопление из-за непогоды, в Одессе начались перебои с водой. В то же время, на юге области вчера разгулялся настоящий ураган. Последствия непогоды продолжают ликвидировать и сегодня. В частности, приходится привлекать БТРы и военных Нацгвардии для спасения пострадавших. Детальнее о том, что сейчас происходит в Одессе и области - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Погода в Украине Народная партия Погода
NEWS
Снежная ловушка, перекрытые трассы и обесточивания: каковы последствия непогоды в Украине
Снежная ловушка, перекрытые трассы и обесточивания: каковы последствия непогоды в Украине
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах