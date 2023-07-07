В Одессе рассмотрят перспективы создания всеукраинского хаба по протезированию и реабилитации

У Одессы есть наилучшие возможности для того, чтобы открыть на юге Украины хаб по протезированию и реабилитации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Леонова во время форума обновления в Одесской области.

По словам нардепа, в Одессе едва ли не в первую очередь в Украине - МСЭК начал выезжать к раненым военным, а сами военные после реабилитации начали получать на руки полный пакет документов.

"Сейчас Одесса имеет лучшие возможности для того, чтобы открыть на юге Украины хаб по протезированию. Мы на самом деле лидируем в этом вопросе, в частности, уже сформирована рабочая группа, которая нарабатывает поправки в базовую для системы протезирования постановление КМУ №321", - подчеркнул нардеп. .

По его словам, по поручению Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью именно Одесское региональное отделение этого Фонда формирует Централизованный банк данных по проблемам инвалидности для Херсонской и Николаевской области, заключает договоры и производит оплату.

"В Одесском регионе, кроме экспериментального протезно-ортопедического предприятия, есть сеть частных предприятий, которые можно объединить в единый кластер", - добавил нардеп.

Леонов также отметил, что это хорошая возможность для Одессы, чтобы ответить президенту Украины на его призыв определиться, в какой именно сфере мы видим лидерство нашего города.