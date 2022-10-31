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В Одессу прибыл первый гуманитарный груз от Фонда Ахметова

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Понедельник 31 октября 2022 12:47
В Одессу прибыл первый гуманитарный груз от Фонда Ахметова Фото: в Одессу прибыл первый гуманитарный груз от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Переселенцы в Одессе получили первый гуманитарный груз Фонда Рината Ахметова. Передача продуктовых наборов состоялась в рамках сотрудничества фонда с центрами "Я - Мариуполь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В этот раз для мариупольцев, вынужденно переехавших в Одессу, было отправлено 1,2 тысячи наборов с продуктами первой необходимости от фонда.

Гуманитарная поддержка поступила в местный офис организации.

В состав наборов вошли сытные и питательные продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом, за время партнерства с центрами "Я - Мариуполь" гуманитарные наборы от Фонда уже успели получить переселенцы в Днепре, Киеве, Запорожье, Виннице, Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде, Львове, Кропивницком, Черкассах, Хмельницком и Кривом Роге.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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Одесса Гуманитарная помощь
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